مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 9 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:17

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:17

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء 08:41

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:28

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:55

أذان المغرب 07:18

أذان العشاء 08:532

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:387