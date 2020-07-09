مهرجان فواكة بفنادق الغردقة لتنشيط السياحة والحفاظ على الصحة

عادت السياحة الخارجية تنعش فنادق وشواطئ مدينة الغردقة تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأبدعت فنادق الغردقة في الاحتفال بعودة السائحين الأوروبيين من مختلف الدول بعمل مهرجان الفواكه يضم أنواعا مختلفة من الفواكه الطازجة على البوفيه الرئيسي للمطعم أثناء وجبات الغذاء والعشاء وبأشكال مختلفة تجذب العين وتفتح الشهية.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة أحد الفنادق السياحية بالغردقة ضم المهرجان العديد من أنواع الفاكهة والتفاح َوالكانتلوب َالمانجو والموز وتم عمل العديد من الأكلات والحلويات الشرقية والعصائر من هذه الفواكه، لافتاً إلى أن الهدف من المهرجان هو تنشيط للسياحة ونوع من انواع التسويق السياحي وخلق نوع من البهجة والسرور لدى النزلاء من السائحين المصريين والأجانب .

ومن جانبه قال محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة ان المهرجان تم إعداده مسبقا وتم توفير كمية تقترب من 2 طن من جميع فواكه الموسم بمشاركة 15 من الشيفات ولاقى قبول العشرات من نزلاء الفندق من المصريين والأجانب وأن مهرجان الفواكه أهميته أن الفواكه تحتوي على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازمة لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

وقال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أن مدينة الغردقة استقبلت 11 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا أقلت أكثر من 1300 سائح وذلك منذ مطلع شهر يوليو الجاري تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكشفت منال صلاح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية أصدرت 153 شهادة للسلامة الصحية للفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.