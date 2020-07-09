90 يوما على إغلاقها بقرار "الطيب".. "البعوث الإسلامية" تفتح أبوابها

فتحت مدن البعوث الإسلامية، السبت الماضى، أبوابها من جديد بعد غلق استمر لأكثر من 90 يوماً بناءً على قرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بذلك.

وأكدت مشيخة الأزهر أن فتح المدينة يأتي لمساعدة الطلاب الوافدين أن يدخلوا ويخرجوا من المدينة بشكل طبيعى، بعد التزامهم لمدة 90 يوماً بعدم الخروج منها بناءً أيضاً على قرار من الإمام حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من انتقال عدوى فيروس «كورونا» لهم

وقال اللواء إبراهيم الجارحى، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، في تقرير صادر عن جريدة صوت الأزهر، الناطقة باسم المشيخة ونشرته عبر البوابة الرسمية للمشيخة، اليوم: يأتى فتح المدينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها رئاسة الوزراء، ووجود جهاز قياس الحرارة على بوابات المدينة، للكشف عن كل من يدخل مدينة البعوث سواء من الطلاب أو غيرهم.

وأشار الجارحى إلى أنه مازالت جميع الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية بالمدينة معلقة لحين دراسة إعادتها مرة أخرى، كما أنه تم تطبيق قرار رئيس الوزراء على الموظفين فى الدولة وعودتهم للعمل على موظفى مدينة البعوث أيضاً، وتم استثناء من استثناه القرار.

أنشطة المدينة معلَّقة لحين دراسة إعادتها.. امتحان طلاب الثانوية من الوافدين داخل المدينة بقرار من الإمام الأكبر

كما أشار إلى أنه تم فتح مسجد المدينة منذ يوم السبت الموافق 27/6/ 2020 مع قرار وزارة الأوقاف فتح المساجد مرة أخرى، ولكن مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، حيث تم تجهيز المسجد قبل فتحه بيومين وتعقيمه جيداً ووضع علامات فيه لوقوف الطلاب الوافدين عليها أثناء الصلاة، بين كل علامة وأخرى مسافة حتى لا يقف الطلاب بجوار بعضهم

كما تم توعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة فى المسجد، وهى أن كل طالب يتوضأ فى غرفته قبل ذهابه للمسجد، وأن يأتى بمصليته الخاصة لكى يصلى عليها داخل المسجد، وأن يلتزم كل طالب بارتداء الكمامة أثناء ذهابه للصلاة، وأيضاً فتح المسجد قبل رفع الأذان بعشر دقائق

وبمجرد الانتهاء من الأذان ترفع الإقامة للصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرةً يغلق الجامع، كما أنه ممنوع على كل طالب التجول فى المدينة، وعليه الذهاب إلى غرفته بعد الصلاة، وهذه هى الإجراءات التى وضعتها رئاسة الوزراء ووزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد مرة أخرى،والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف الجارحى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كان قد أصدر قراراً بأن طلاب الثانوية الأزهرية الوافدين المقيمين داخل مدينة البعوث يتم امتحانهم داخل المدينة، حرصاً من فضيلته على سلامة الطلاب

فتح بعض قاعات المدينة وتعقيمها جيداً وتجهيزها لعمل 13 لجنة بها

حيث تم فتح بعض قاعات المدينة وتعقيمها جيداً وتجهيزها لعمل 13 لجنة بها، مع الالتزام بالقرارات الصادرة للإجراءات الاحترازية، والتى تنص على وجود عشرة طلاب فقط بكل لجنة أو فى كل قاعة

مع الالتزام بلبس الكمامة للطلاب والمراقبين، وقامت مدينة البعوث بتجهيز المطهرات والكحول فى كل لجنة لاستخدام الطلاب والمراقبين لها، حيث تم التنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية لإرسال لجان لامتحان الطلاب الوافدين والمراقبة عليهم،ويتم الكشف على أفراد اللجان التى تأتى من خارج المدينة على البوابات بجهاز كشف الحرارة، كما يتم تعقيم القاعات بعد الانتهاء من كل امتحان وتجهيزها لليوم التالى.

الطلاب الوافدون: نتواصل «أون لاين» منذ غلق المدينة.. ونقيم الأنشطة من خلاله

وأشار مصعب فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين، إلى أن قرار الإمام الأكبر بإعادة فتح مدينة البعوث مرة أخرى جاء بناءً على مخاطبتهم للإمام بأن الطلاب الوافدين يريدون السماح لهم بالتحرك داخل وخارج المدينة بعد التزامهم بعدم الخروج منها لمدة ثلاثة أشهر

حيث وافق على طلبهم هذا، ولكن مع توصيتهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى نصت عليها رئاسة الوزراء ووزارة الصحة من الالتزام بارتداء الكمامات، ووجود مسافات بين الأفراد، وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة، وعدم المصافحة بالأيدى أو التقبيل، وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين، حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف مصعب أنه سيتم دراسة عودة نشاط البرلمان مرة أخرى خلال الفترة القادمة، ولكن على استحياء وبشكل تدريجى، منوهاً بأنهم بالفعل يتواصلون مع الطلاب عن طريق شبكات التواصل، وعمل مجموعات خاصة بهم، وقيامهم بعمل أنشطة متعددة للطلاب من خلالها «أون لاين»، وهذه الأنشطة بدأت منذ قرار غلق المدينة وعدم خروج الطلاب منها، ومستمرون فيها حتى يتم إعادة نشاط البرلمان والأنشطة الخاصة بالمدينة مرة أخرى.

وذكر رئيس البرلمان أنه من ضمن هذه الأنشطة مسابقات فى القرآن الكريم، ومسابقات فى كتابة القصة والمقال والشعر، وأيضاً مسابقات للفتيات فى الخياطة والموضة، ومسابقة المزامير الحسنة، ولكن سيتم تأجيل الإعلان عن الفائزين فى هذه المسابقات وعمل حفل تكريم لهم لمدة شهر تقريباً، حتى ندرس أوضاع عودة الحياة تدريجياً مرة أخرى وما سينتج عنها خلال الفترة القادمة.