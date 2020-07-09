الأزهر في مواجهة كورونا.. 6 كليات للطب و5 مستشفيات في خدمة المرضى

كشفت جامعة الأزهر عن حصادر القطاع الطبي بمشيخة الأزهر الشريف، خلال الفترة الماضية في مواجهة كورونا، حيث عمل القطاع الأزهري الطبي على تقديم الخدمات الطبية للتصدي للوباء.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن مستشفيات الأزهر الخمسة بالقاهرة والأقاليم فى دمياط وأسيوط كلها تقدم خدة طبية متميزة لجميع المترددين عليها وبالمجان، مضيفاً، في تقرير لصوت الأزهر الناطقة باسم مشيخة الأزهر ونشرته اليوم عبر البوابة الرسمية للأزهر أن هناك ست كليات للطب بمؤسسة الأزهر تعد رافداً كبيراً وأساسياً لتقديم الدعم الطبى لجميع مستشفيات وزارة الصحة فى شتى مواقعها بمختلف محافظات الجمهورية.

المحرصاوى: الخدمات التى تقدمها مستشفياتنا لمصابى الفيروس كلها بالمجان

وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية أعلنت أنها تعالج مرضى فيروس كورونا بتخفيضات تصل إلى 50 %، فى الوقت ذاته كان مستشفيا جامعة الأزهر التخصصى والزهراء الجامعى يقدمان ويعالجان مرضى فيروس كورونا بالمجان، مما يؤكد ويعكس تلاحم قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر جنباً إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة فى مواجهة هذا الوباءالكبير.

وأوضح رئيس الجامعة أن جهود القطاع الطبى فى جامعة الأزهر كان له السبق فى القيام بتنظيم وتسيير أكثر من قافلة طبية شاملة لعلاج المواطنين فى جميع محافظات مصر وبالمجان وصرف الأدوية اللازمة لهم، بل تخطى هذا الأمر أكثر من ذلك من خلال تسيير العديد من القوافل الطبية خارج مصر أيضاً،تأكيداً على عالمية رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

بدوره أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن أطباء مستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانوا فى طليعة الصفوف فى مواجهة ومجابهة جائحة فيروس كورونا فى قلب الحدثب مستشفيات وزارة الصحة؛ حيث تواجد أكثر من فريق طبى من أساتذة طب الأزهر في مستشفى العجوزة، ومستشفى الشيخ زايد، وهما يتبعان وزارة الصحة وذلك مع بداية الجائحة فى شهر مارس الماضى.

صديق: إشادات بجهود فرق العزل من أساتذة طب الأزهر بمختلف مستشفيات الجمهورية

وأوضح أن أطباء كلية طب بنين الأزهر بدمياط شاركوا وبنجاح كبير في مستشفيات العزل بمحافظة دمياط وبمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، بجانب مشاركة فريق طبى متميز من أطباء كلية طب بنين الأزهر بمحافظة أسيوط في مستشفى العزل بأبو تيج.

ووجَّه نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الشكر الجزيل للقائمين على صندوق تحيا مصر لتسليمه مستشفى جامعة الأزهر التخصصى بعض المساعدات الطبية، التي شملت: 11200 كمامة جراحية، و1100 كمامة kn95، و600 بدلة عزل، و345 لتر مطهرات، و11200 زوج من القفازات الطبية، وتأتى هذه المساعدات الطبية التى قدمها صندوق تحيا مصر، لدعم جهود الفرق الطبية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر فى إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" التى أطلقها الصندوق الأسبوع الماضى لمساندة أجهزة الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، بجهود الفرق الطبية من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى جهود الهيئة المعاونة فى علاج أكثر من 200 مريض من مرضى فيروس كورونا وخروجهم من المستشفى إلى منازلهم.