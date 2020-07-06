الكنيسة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

كشف بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية عن تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلا إن البابا بخير، وكافة أموره الطبيعية يمارسها بشكل طبيعي، إذ اجتمع اليوم وأساقفة أوروبا عبر تطبيق "زووم".

وعقب "حليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على حديث البابا الذي قال فيه "صلوا لأجلي ولأجل الكنيسة في هذه الظروف الصعبة"، قائلا إنه في بداية صوم الرسل كان البابا يفسر عظات وتنشر على الصفحة الرسمية، حيث كان كل يوم مخصص لشيء معين مثلا للمرضى والمتألمين والأطباء ولمصر.

وأضاف أنه تصادف أمس أنه مخصص للبطرك، "الناس أخدت العبارة دي وفسرتها غلط لكن الحقيقة في الكنيسة دي صلاة يومية إحنا بنصلي من أجل البطرك ودى شيء طبيعي عادي"، مؤكدا أنه سيتم الاجتماع يوم 15 يوليو لبحث فتح الكنائس أو استمرار غلقها وفقا للوضع الصحي.