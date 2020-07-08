علامات إرشادية وكواشف حرارية فى استقبال طلاب الجامعات خلال الامتحانات

واصلت الجامعات استقبال طلاب السنوات النهائية لأداء امتحان آخر العام وسط إجراءات وقائية مشدّدة شملت وضع بوابات تعقيم ورسم خرائط توضح المسارات الخاصة باللجان، فضلاً عن مراعاة التباعد الاجتماعى والتشديد على ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجنة، فيما تابع المسئولون سير الامتحانات من خلال زيارات تفقدية للجان.

وقال الدكتور شحاتة نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة وضعت علامات إرشادية، بدءاً من بوابات الجامعة الثلاث الرئيسية وحتى وصولهم إلى لجان الامتحانات بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومراكز استقبال الطلاب المتطوعين بمبادرة «إحنا معاكم».

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه جرى توفير 30 جهازاً حرارياً لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة وكذلك على أبواب اللجان، مع توزيع مطهر أيدٍ ومعقم، وتتضمّن الإجراءات كذلك التأكد من ارتداء الطالب للكمامة والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب.

ووسط إجراءات احترازية مشدّدة، واصلت كليات جامعة الإسكندرية، امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وكانت الامتحانات بدأت فى ١٠ كليات، على أن تبدأ باقى الكليات خلال الشهر الحالى وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة فى ظل جائحة كورونا، بدءاً من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات إلكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعى فى الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتنبيه على ارتداء الكمامات كشرط أساسى لدخول الحرم الجامعى وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الامتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير، وذلك بشكل منتظم ومتكرّر، والتأكد من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طوارئ لدى اللجان الطبية بمبانى الكليات المختلفة، والتأكد من توفير أجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقاييس الحرارة لدى كل لجنة طبية بكل مبنى بكليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة اتّخذت كل الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الخروج بعد أداء الامتحان من أجهزة كشف حرارة عن بُعد وتعقيم كل اللجان قبل وبعد أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة الوجود داخل الحرم الجامعى والالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجنة.

جامعة المنوفية: اتخذنا جميع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب

وأدى طلاب كلية الحقوق بجامعة المنوفية امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأكد الدكتور أسامة مدنى، عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس جامعة المنوفية، أنه فور تفشى فيروس كورونا المستجد وتوقف الدراسة أقدمت الجامعة على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء منصة للتعليم عن بُعد لتدريس مقررات الفصل الدراسى كاملاً، كما قام الطلاب برفع الأبحاث التعليمية للفرق الدراسية المختلفة، عدا البكالوريوس والليسانس، الذين يؤدون امتحانات تحريرية.

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس جامعة المنوفية، أن مجلس الجامعة اتخذ مجموعة من الإجراءات والضوابط لضمان سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات للسنوات النهائية، وجرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات ولجان امتحانات، بحيث يتم امتحان واحد لكل كلية فى اليوم الواحد، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب على 2000 طالب.

وأوضح «مدنى» أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية مع الطلاب للحد من انتشار الفيروس، من خلال وضع بوابات التعقيم فى المداخل، وكذلك وجود كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، والتنبيه على الطلاب بدخول اللجنة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد الامتحان لمنع التزاحم أمام بوابات الكليات، بالإضافة إلى تعقيم أوراق الإجابة والأسئلة، وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول وخروج الطلاب لضمان سلامة الطلاب، ووجود عيادة طبية كاملة فى اللجان، وتوفير إسعاف ثابت أثناء الامتحان.

وتفقد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعى الحالى فى عدد من الكليات، واطمأن رئيس الجامعة على توفير التدابير الخاصة براحة الطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان ووجود الأساتذة كما حرص على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.