هاني الناظر ينفي ترشحه لمجلس الشيوخ عن "الوفد": لست عضوا في الحزب

نفى الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ترشحه عن حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وقال الناظر لـ"الوطن": "أي كلام عن ترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب الوفد غير صحيح"، مشيراً إلى أنه ليس عضواً في الحزب كي يترشح باسمه في الانتخابات.

وأكد أنه يحترم ويقدر حزب الوفد وقياداته ولكنه لم يترشح من الأساس لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل لا على نظام القوائم ولا الفردي.

وكان ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن الدكتور هاني الناظر ضمن 8 مرشحين استقر عليهم الحزب للدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الانتخابية الموحدة الجاري تشكيلها حالياً مع عدد من الأحزاب الأخرى.

وشملت قائمة المرشحين الذين كشف عن أسمائهم الهضيبي كلا من: الدكتور هاني سري الدين، وطارق تهامي، وعبير عصام، وعبدالباسط محمود، وطارق عبدالعزيز، والمستشار محمد ضيف الله، بالإضافة إلى ياسر الهضيبي.

وأكد أن الحزب ينتظر فتح باب الترشح للانتخابات ليتقدم بأوراق ترشح هذه الأسماء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن القائمة الانتخابية الموحدة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ من 11 يوليو الجارى حتى 18 يوليو، على أن ينطلق التصويت يومي 9 و10 أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 11و12 أغسطس في الداخل.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.