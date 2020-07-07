هاني الناظر: الطاعون الدملي غير موجود في مصر ولا خوف منه

طمأن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بأنه لا خوف من انتشار مرض الطاعون الدملي وهو مرض غير موجود في مصر وهو حالة واحدة تم اكتشافها في منطقة منغوليا بالصين، لافتا إلى أن هذا المرض ناتج عن الإصابة بالبكتيريا وليس فيروس وعلاجه سهل جدا بالمضادات الحيوية العادية.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه إذا تم اكتشاف المرض مبكرا يتم علاجه والشفاء منه في خلال أسبوع، وهو ليس وباء "وبطمن الناس مفيش خوف لأنه مرض بكتيري، وفي القرون الماضية عندما ظهر لم يكن هناك مضادات حيوية فكان يقتل الناس لكن مع ظهور واكتشاف المرض وفي وجود المضاضات الحيوية يتم الشفاء منه".