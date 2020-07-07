هاني الناظر: الاستحمام بمياه دافئة خلال فترة الصيف يسبب التهابات جلدية

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الشمس يصدر عنها أشعة تسمى فوق البنفسجية وتكون في فترة الظهيرة من الساعة الـ 12 ظهرا وساعتين قبلها وبعدها، تكون الأشعة متوسطة الموجة وقصيرة تكون مؤذية جدا للجلد، وأشعة الشمس بعد الشروق وقبل الغروب تكون أشعة بنفسيجية طويلة الموجة ومفيدة جدا للجلد وتساعد على تكوين فيتامين "د".

وأكد الناظر، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب أن نتلاشى تماما التعرض للشمس في فترة الظهيرة لأنها مؤذية سواء في الشارع، الحدائق، أو البحر وغيرها من الأماكن.

وتابع، أنه إذا أضطر أطفالنا للخروج يجب ارتداء قبعة كبيرة فوق الرأس للحماية من الشمس وارتداء ملابس قطنية بيضاء تغطي الجلد وتحميه، أو حمل شمسية فوق الرأس واستخدام كريمات واقية للشمس.

واستكمل، أنه في حالة تعرض شخص لحروق الشمس يجب استخدام غسول الكلامين يلطف الجلد وليس به أي مواد كيماوية خطيرة ويتم استعماله نحو 4 أيام وسيرجع الجلد لحالته الطبيعية.

وأضاف، أن بعض الناس عند الاستحمام يكون بمياه دافئة أو فاترة خلال فصل الصيف وهذه عادة خاطئة لأنها تسبب ما يسمى "حمو النيل"، موجها نصيحة للجميع بضرورة الاستحمام بالمياه الباردة أثناء هذا الجو مما يمنع من الإصابة بالتهابات الجلدية وحمو النيل.