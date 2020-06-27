هاني الناظر يحذر من وصفة علاج كورونا بـ1000 جنيه على فيس بوك

حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من تناول الفيتامينات دون استشارة الأطباء، وذلك ردًا على نفاد كميات كبيرة منها من الصيدليات، رغبة من المواطنين في تقوية مناعتهم للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "أدوية الفيتامينات الحصول عليها ممكن يعمل مشاكل، دون استشارة طبيب، ولازم دكتور متخصص يكتب العلاج".

وتابع: "بالنسبة للناس على السوشيال ميديا بيعملوا تركيبة أدوية، زي أحد الكيماويين، بيبيع تركيبات دوائية بـ1000 جنيه، وأي دواء لازم يكون مسجل في وزارة الصحة".

وواصل: "وارد فيروس كورونا يتحور خلال العام المقبل، لأن الفيروسات لديها القدرة على التحور، بكرة مش بتاعنا والعلم ميقدرش يقول هيحصل إيه كمان أسبوع لكن ممكن يتوقع".