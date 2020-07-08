تعرف على أسعار وطريقة حجز دراجات "الشباب" المدعمة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة جديدة تحت عنوان "درجتك .. صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وللمرة الأولى تقدم وزارة الشباب والرياضة أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطنين، حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة، في ظل التعايش مع أزمة فيروس كورونا.

وطرحت وزارة الشباب والرياضة، دراجات بسعر مدعم، نستعرض أسعارها في السطور التالية وخطوات حجزها.

مواصفات دراجات "الشباب"

دراجة جبلي Phoenix 2605 تصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، المقاس 26، السعر 1932جنيها.

دراجة هجين Phoenix A55 مناسبة اكثر للطرق الممهدة، المقاس 28، السعر 2362 جنيها.

خدمات ما بعد البيع

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مركز صيانة بمصنع قادر للصناعات المتطورة – شارع الطيران – مدينة نصر .

خطوات حجز الدراجات من موقع الشباب والرياضة

يمكن حجز الدراجات من خلال الدخول على الموقع من هنــــــا.

سيطلب منك وضع بعض البيانات الشخصية، مثل الاسم، رقم الهاتف، نوع الدراجة، والرقم القومي للشخص.