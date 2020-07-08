أحمد زاهر ينشر صورًا جديدة من فيلمه "زنزانة 7"

نشر الفنان أحمد زاهر، صور جديدة من كواليس فيلم زنزانة 7، المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل بدور العرض السينمائي.

وظهر "زاهر" في الصور ممسكاً بسلاح القناصة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها "قريباً، يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومصطفى هريدي وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.