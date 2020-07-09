محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بالصحة ويدشن جمعية لمرضى الأورام

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بقطاع الصحة، وخاصة علاج الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها، مشيرا إلى جهود الدولة ومبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس لعلاج المواطنين مجانا.

جاء ذلك أثناء تدشين جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى الأورام بشمال سيناء بالأمس بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى، محمد حسن درغام الراعى الرسمى للجمعية، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وأمين عام الجمعية ، المهندس عبد الجواد توفيق سالم المدير التنفيذى للجمعية، هالة القصاص منسق الجمعية ، أعضاء مجلس ادارة الجمعية ، وعدد من رجال الأعمال والمتطوعين.

وأكد المحافظ أن اهتمام الدولة بالصحة عموما وعلاج الأمراض المزمنة والأورام من أجل التخفيف عن المواطنين وأسر المرضى .. مشيرا الى تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية مجانا والسعى الى افتتاح قسم للأورام بها، وكذا بروتوكول التعاون الطبى مع كليات الطب بالجامعات ، والموافقة على افتتاح كلية للطب بجامعة العريش لتتولى تدريب وتعليم الكوادر الطبية بما يحقق صالح المواطنين.