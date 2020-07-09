اليوم الأول للكشف الطبي لمرشحي "الشيوخ" بالبحر الأحمر.. لم يتقدم أحد

خصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة، مقرين لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المتقدمين لمجلس الشيوخ أحدهما بمقر مستشفى الغردقة العام ومستشفى رأس غارب المركزي، تزامنا مع فتح باب التقدم للكشف الطبي.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، أنه لم يتقدم حتى الآن أحد من المرشحين لمجلس الشيوخ، لإجراء الكشف الطبي.

وأوضح مرعي أن المستندات المطلوبة "دوسيه أبيض ورقي، وصورة بطاقة رقم قومي سارية، 6 صور شخصية، وفيزا لدفع الرسوم المقررة"، لافتا إلى أن القومسيون الطبي يشمل الكشف الباطني والتحاليل الطبية والكشف النفسي بمعرفة طبيب نفسي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشيوخ فتح باب تلقي طلبات الترشح من يوم 11 إلى 18 يوليو، على أن تبدا انتخابات بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.