محافظ البحر الأحمر عن إزالة التعديات: نتعامل بقوة غاشمة مع أي مخالفة

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على إزالة فيلا لمسؤول سابق بالمحافظة، فذكر أن أي تعدٍ على أملاك الدولة أو إنشاء مبانٍ بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء، "سنتعامل مع أي مخالفة بقوة غاشمة".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه بعد إزالة عدد من العقارات المخالفة والمباني المعتدى عليها، هناك من أخبره بأن مشاهير يقطنون في هذه المناطق، ولكن لا أحد فوق القانون.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشديد من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذ إزالة المباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة، مشدداً على أن حجم التعديات كان كبيراً جداً خلال السنوات الماضية، وأصبح أمرا غير طبيعي.

وتابع: "إذا كانت المخالفة تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنيني أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفني ويتم تنفيذها على الفور.. أنا مش ببص على أسامي بمنتهى الوضوح والشفافية".