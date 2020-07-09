"عزل إسنا": أجرينا أكبر عدد عمليات ولادة لمصابات كورونا في مصر

قال الدكتور محمد حمزة، رئيس قسم الولادة بمستشفى عزل إسنا، إن سبب وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهى حامل في الشهر الثامن، كان بسبب تدهور شديد في حالتها الصحية، فكانت تعانى من فشل تنفسي حاد، وكانت السيدة حاملا في توأم بالشهر الثامن.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "أجرينا لها عملية قيصرية ونجحنا في إنقاذ الطفلين ولكن الأم توفيت بعد يومين"، موضحًا أن الأطفال كانوا يعانون من نقص في الوزن ولكن تم رعايتهم صحياً ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي، لمدة شهر، مع الرضاعة الصناعية حتى تحسنت حالتهم.

وكشف رئيس قسم الولادة بمستشفى عزل إسنا، عن أن مستشفى عزل إسناء، قامت بعمل 18 عملية قيصرية وهذا أكبر رقم في مستشفيات الجمهورية، لافتاً إلى أن الأطفال لم يتبين إصابتهم بالفيروس.