رئيس مركز المعلومات سابقا: غياب الوازع الديني وراء ظاهرة التحرش

قال الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقًا، إنه لا يحق لأي رجل التحرش بأي سيدة مهما كان ما ترتديه أثناء خروجها من منزلها، كما أنه على المرأة ارتداء الملابس اللائقة.

وأضاف "تمام" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على فضائية "ON E"، أن أسباب التحرش عدم وجود الوازع الديني القوي لمواجهة ذلك الأمر، وهو الموجود في مختلف دول العالم: "أنا بناشد المؤسسات الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمراجعة ما يجري تدريسه وإلحاق ذلك الأمر في المناهج"، موضحًا أن التحرش يعد مشكله اجتماعية تعود أساسها للأسرة وتماسكها، حيث أن للأسرة دور قوي ومؤثر، فيما يتعلق بتلك الظاهرة.

وأكد أنه يجب أن تتساوى عقوبة التحرش بعقوبة البلاغات الكاذبة، حتى لا تُقدم أي سيدة على تقديم بلاغات كاذبة، وما يعقب ذلك من تدمير لحياة الرجل: "الرجالة مش كلهم شياطين والسيدات مش كلهم ملائكة"، مشيرًا إلى أن التحرش مشكلة اجتماعية أساسها الأسرة.