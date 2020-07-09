المحجوب: مصر تحدثت في مجلس الأمن بلسان كل ليبي حر شريف وطني

أشاد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بكلمة مصر أمام مجلس الأمن، في اجتماع اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة الليبية، واصفًا إياها بأنها وضعت النقاط فوق الحروف، وكانت بمثابة الحديث بلسان كل ليبي حر، شريف ووطني، ويعرف إلى أي مدى اهتمام مصر بالقضية الليبية وأشقائهم في ليبيا.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن ما يقدمه الإعلام في مصر، مساندة كبيرة للقضية الليبية، موجهًا الشكر لمصر وإعلامها على الاهتمامات والدعم المستمر للشعب الليبي من أجل استقرار.

وأكد أن تركيا أعلنت 3 مناورات بحرية على السواحل الليبية، ويحشدون ميلشياتهم من أجل التقدم إلى الى مناطق جديدة في ليبيا، لكن هناك إعادة للحسابات بشكل كبير للغاية، أولها صد الهجوم الأول في سرت، ومنع دخول هذه المجموعة من المرتزقة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوهم بأن ليبيا حالها كحال أي دولة أخرى، لكن ليبيا رقم صعب المنال بالنسبة لأوهامه، ولا يعرف ماذا تعني ليبيا لمصر ولشعبها، موضحًا أن تركيا تعيد حساباتها بعد تدمير منظومتها الدفاعية في الوطية.

وأردف أن المسألة بالنسبة لتركيا معقدة لا سيما أن ليبيا لديها القدرة على المواجهة أمام التدخل التركي، مشيرًا إلى ليبيا قادرة على صد ودحر ميليشيات تركيا، وتم رصد كل التحركات التركية، "ليبيا ستصطاد أي أهداف ستتحرك في المنطقة"، مشددًا أنه تم القضاء على أغلب عناصر الميليشيات الليبية بعد متابعة دقيقة للغزو التركي.