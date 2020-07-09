بعد غلق 32 شقة اجتماعي في "العاشر".. تعرف على حالات سحب الوحدات

شنت وزارة الإسكان حملات من خلال ممثلى الضبطية القضائية لمتابعة الإسكان الاجتماعى وضبط المخالفات، ونتج عنها غلق 32 وحدة إسكان اجتماعى فى مدينة العاشر من رمضان، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى نوضح حالات سحب الوحدات.

يأتي فى مقدمتها تغيير الغرض المخصص له الشقة، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري، كما يتم سحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.

وكذلك فى حالة عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم، و ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.

ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى تتراوح العقوبة من سحب الوحدة إلى عقوبة الحبس لمدة سنتين لتزوير أوراق رسمية.