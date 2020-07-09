وفاة أحد قادة القوات الجوية الإيرانية بعد معاناة مع كورونا

رحل العميد الطيار هوشنج صديق قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني إبان الحرب العراقية الإيرانية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتولى صديق قيادة القوات الجوية الإيرانية عام 1983 بقرار من الإمام الخميني حتی عام 1986، حيث شغل بعدها عدة مناصب في وزارة الدفاع والأركان.

ووفقا لروسيا اليوم، توصف الفترة التي تولى صديق فيها قيادة القوات الجوية بالصعبة، حيث أعقبت أول قيادة لمرحلة بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي شهدت توترات سياسية، وطرد واعتقال قيادات في القوات الجوية.

كما أسس صديق شركة "جابهار" للطيران، وعمل مديرا لشركتي "كاسبين" ثم "زاجروس" للخطوط الجوية الإيرانية.