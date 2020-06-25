"الإحصاء": 95% زيادة في مساحات الأراضي المستصلحة في 2019

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة بلغ 115.7 ألف فدان عام 2019 مقابل 59.2 ألف فى 2018 بزيادة بلغت 95.5٪ وذلك بسبب زيادة مساحة الأراضى المستصلحة بشركات القطاع الخاص هذا العام.

وأضاف الجهاز فى تقريره الصادر عن النشرة السنوية لاستصلاح الأراضى خلال 2019 أن مساحة الأراضى الخاصة بشركات القطاع الخاص بلغ 59.7 ألف فدان، ثم مساحة الجمعيات التعاونية 50 ألفاً والمساحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت 6 آلاف فدان، بينما بلغت المساحة المستصلحة التابعة للمشروع القومى الـ1٫5 مليون فدان 331 ألف، واحتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، وبلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 ألف، تليها المنيا بمساحة 117.1 ألف، ثم الوادى الجديد بـ 64.6 ألف، فيما بلغت المساحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية وأغنام) من الأراضى المستصلحة 337 فداناً فى 2019 مقابل 255 فداناً فى 2018، وذلك نظراً لزيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.