إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنوفية في أول أيام الموجة الـ16

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، سير العمل في الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت أمس وتستمر حتي نهاية الشهر الحالي، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة البناء المخالف، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال الجهود لاسترداد أراضي الدولة.

وصرح محافظ المنوفية بحسب تقرير غرفة العمليات، بأنّه جرى إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية خلال اليوم الأول للموجة، وجرى تنفيذ 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 23 فدانا و16 قيراطا، وتنفيذ 11 حالة تعد بمساحة 4522 م2 على أراضي أملاك الدولة، وعند توجه حملة الإزالات المكبرة بأشمون لإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 239 م2، تم الإرجاء لقيام أصحاب التعدي بتسديد الرسوم المقررة لإتمام عملية التقنين.

وتشمل الموجة الـ16، جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنّها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.

يذكر أنّ محافظ المنوفية شهد أمس بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ16 من خلال إزالة عدد من التعديات بطريق شبين الكوم قويسنا، مؤكدا إزالة التعديات دون استثناءات لاسترداد حق الدولة وإنفاذ القانون.