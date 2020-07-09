اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1015 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3075 راكبا إلى مطارات 6 دول: "مصر، والإمارات، والهند، النيبال، وتركيا، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 1015 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلي مطارات "القاهرة، وأسيوط، وسوهاج"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1015 عاملا.