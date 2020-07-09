محافظ أسوان يتابع الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، فعاليات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء أشرف عطية ضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.

وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتي متواكباً مع سلسلة الحملات التي قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدي واتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين، مشيرا إلى أنه تم اليوم تنظيم حملات مكبرة داخل نطاق دائرة مركز إدفو ضمن الموجة الـ 16، والتي نجحت في إزالة تعديات عبارة عن مباني على أراضي زراعية بقرية الحجز بحري، وذلك بمساحة 4865 م2، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إزالة حالة تعدي فوري بقرية الدقاديق التابعة للوحدة المحلية لقرية الكلح شرق بمساحة إجمالية وصلت لنحو 40 ألف م 2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن.