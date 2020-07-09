أحمد فهمي يطمئن محبيه بعد إصابته بشرخ في ركبته

طمأن الفنان أحمد فهمي محبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بشرخ في الركبة، قبل أيام، أثناء ممارسته لرياضة كرة القدم مع أصدقائه.

وكتب فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": شكراً لكل الناس اللي سألت عليا، أنا الحمد لله بخير، شرخ في الركبة، وبشكر الدكتور محمد أسامة اللي وافق يعالجني وهو عارف إني أهلاوي.

وأصيب فهمي بعد أن قام بحركة فجائية أسقطته أرضاً دون التحام مع أحد، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بشرخ في الركبة.

وفي سياق مختلف، يستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور ومايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.

وآخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، ولطفي لبيب، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.