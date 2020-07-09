صور.. نائب بطريرك الكاثوليك يزور الكنائس لمتابعة الفتح الجزئي

واصل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، زياراته الرعوية للاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة، بعد قرار الفتح الجزئي للكنائس في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وزار الأنبا باخوم، كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، وترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الرعية بنسبة 25% من السعة الاستيعابية للكنيسة، وسط الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع حسب قرارات الكنيسة الكاثوليكية.

وألقى الأنبا باخوم كلمة العظة التي بدأها بالتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط الكنيسة اليوم، وقدّم الشكر للأب الراعي على مجهوداته من أجل خدمة الكنيسة خلال الفترة الماضية.