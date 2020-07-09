إحالة 5937 مخالفة للنيابة العسكرية.. ومدبولي: لن نسمح بأي بناء عشوائي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء: لن نسمح السماح بأي مخالفات بعدما أنفقنا المليارات على تطوير العشوائيات

وشدد رئيس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأي أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائي يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

إزالة 14964 مخالفة بناء منها 7214 تعديات على أملاك تابعة للدولة في 3 أشهر

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في التقرير، أنَّ الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين متر مربع، و7750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إزالة 21449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضي أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.

رفع 6.7 مليون طن مخلفات بمتوسط يومي 59.7 ألف طن خلال 3 أشهر.. والقاهرة في الصدارة

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5937 حالة، خلال الفترة المشار إليها.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو 2020، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن، ومثّلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.