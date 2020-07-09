شهر مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

وافق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على صرف شهر مكافأة لجميع العاملين من الراتب الأساسي وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك موجها التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة جميعا بالخير واليمن والبركات.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 27 ألف موظفا بمختلف الدرجات الوظيفية من كافة المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وكذلك تقديرا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار الصادر ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعاملين الدائمين وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض، ونفس المبلغ أيضا للعمالة المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة اليومية والمنح التدريبية.