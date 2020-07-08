صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير امتحان "الحاسبات" و"العلوم"

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كليتي الحاسبات والمعلومات والعلوم برفقة الدكتور حسن يونس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان. كما حرص على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان.

كما استطلع دسوقي، آراء الطلاب حول مستوى الامتحان والوقت المخصص له.