لأعلى سعر وSully.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية، كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، و"لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ماما في القسم" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 10 مساءً.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "The Perfect Storm" الساعة 3.30 مساء، وفيلم "The Impossible" الساعة 6 مساء، وفيلم "Sully" الساعة 8 مساء، و"The Revenant" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "شيلني وأشيلك" الساعة 3 مساء، وفيلم "تلك الأيام" 5.30 مساء، وفيلم "خليج نعمة" الساعة 8 مساء، وفيلم "الديلر" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "إعدام ميت" الساعة 4 مساء، وفيلم "واحدة بواحدة" الساعة 7.30 مساء، و"نزوة" الساعة 11 مساء.

البرامج

MBC مصر

عرض برنامج اللعيب مع رزان ومهيب الساعة 11 مساء.