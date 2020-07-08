إكس لارج وجراند أوتيل.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "بابل حبيبتي" الساعة 1 ظهرًا، و"جري الوحوش" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "حصل خير" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "إكس لارج" الساعة 8 مساءً، و"الكبار" الساعة 10 مساءً، و"جمهورية إمبابة" الساعة 12صباحًا.

MBC2

عرض فيلم Sing الساعة 2 ظهرًا، وGulliver's Travels الساعة 4:30 عصرًا، وفيلم Coco الساعة 6 مساءً، وMiss Peregrine's Home for Peculiar Children الساعة 8 مساءً، وThe Golden Compass الساعة 10:30 مساءً، وStardust الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في اللا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الأول الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

DMC

عرض برنامج "تع إشرب شاي" للفنانة غادة عادل الساعة 11 مساءً.