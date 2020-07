ونحب تاني ليه ونقطة رجوع.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل"ونوس" الساعة 5 مساء، "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" 6 مساء، ومسلسل "ماما في القسم" الساعة 7 مساء، و"نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساء، و"حارة اليهود" 10 مساء.

الأفلام العربية والأجنبية

MBC2

عرض فيلم "(Stonehearst Asylum (Eliza Graves" الساعة 2 مساء، وفيلم "The Transporter" الساعة 4.30 مساء، وفيلم "Transporter 2" الساعة 6.30 مساء، وفيلم "The Transporter Refueled" الساعة 8 مساء، وفيلم "White House Down" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "علي بيه مظهر و40 حرامي" 3 مساء، وفيلم "عشم" 5.30 مساء، وفيلم "مفيش فايدة" الساعة 8 مساء، و"نقطة رجوع" 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" الساعة 4 مساء، وفيلم "باي باي يا حلوة" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "ومضى قطار العمر" الساعة 11 مساء.

البرامج

MBC2

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 4 مساء.