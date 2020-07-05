الرهينة وفي اللالا لاند.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المعتوه" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حادي بادي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "جوه اللعبة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "شعبان الفارس" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الرهينة" الساعة 10 مساءً، و"أنا مش معاهم" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم I Am Bolt الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Atonement الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم The Light Between Oceans الساعة 5:30 مساءً، وThe Great Gatsby الساعة 8:30 مساءً، وفيلم The Boy الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في اللا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الأول الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.