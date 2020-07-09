الملا يبحث تطوير مجمع تفحيم شركة السويس للبترول بـ1.1 مليار دولار

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة ، رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول عبر الفيديوكونفرانس حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات تطوير منظومة الرقابة على توزيع الوقود ، وانشطة التكرير والبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تقدم الاعمال في تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود ( ATG ) والذى يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آلياً بالمركز الرئيس لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول بما يحقق احكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضماناً لجودتها الى جانب التعرف لحظياً على موقف توافر الوقود في كل محطات التموين بمختلف مناطق الجمهورية .

وتم ايضاً خلال الاجتماع استعراض مشروع اللوحات الالكترونية لمحطات الوقود التي توضح آلياً أسعار البنزين والسولار للمستهلكين ، وترتبط بغرفة عمليات الوزارة والهيئة بما يساعد في دعم سرعة وسهولة نقل البيانات المتعلقة بأسعار الوقود آلياً.

كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم التابع لشركة السويس لتصنيع البترول بالسويس شاملاً كذلك وحدة انتاج البوتاجاز بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للمازوت منخفض القيمة وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بالمواصفات الأوروبية EURO -5 والبوتاجاز والحد من استيرادهما ، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1ر1 مليار دولار .

كما تم استعراض موقف تقدم الاعمال في عدد من المشروعات الجديدة لإقامة مجمعات انتاج البتروكيماويات ، حيث تم متابعة تقدم الاعمال بمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة اللذان سيسهمان في انتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية تلبى جانب من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض عبر استغلال تسهيلات التصدير من قناة السويس وميناء الحمراء البترولى، و تم ايضاَ متابعة تقدم الاعمال في مشروع إنتاج الالواح الخشبية ( MDF ) بمدينة ادكو في البحيرة والذى سينتج 205 الف متر مكعب سنوياً من الالواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادا على استغلال 250 الف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى والحد من التلوث البيئي ، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 217 مليون يورو.

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمشروع الخدمات اللوجيستية ( PLS ) بمنطقة المكس بالأسكندرية الذى يهدف لتداول وتخزين ونقل كميات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والبتروكيماويات ، وجارى دراسة انشاء منطقة تموين سفن بالوقود بإستخدام تسهيلات بحرية ، وإقامة منطقة تخزين لرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة وزيادة الطاقة الإنتاجية تدعيماً لإستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكثر من 500 مليون دولار .

حضر الاجتماع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و الكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس اشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندسة صفاء جبر عضو اللجنة العليا للمشروعات .