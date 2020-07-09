مرسيدس تكسر ملل الطريق وتبتكر نظاما أكثر فاعلية مع السائق

أطلقت شركة مرسيدس بنز الألمانية نظاما جديدا للتعامل مع سياراتها في طرازات الـS، إذ يتميز الجزء الداخلي للسيارة بمزيد من الذكاء، ويحتوي النظام على 5 شاشات كبيرة، تجعل التحكم في وظائف السيارة والراحة أكثر سهولة.

ويتيح النظام الذي ابتكرته الشركة، سهولة كبيرة على التحكم في كل وظائف السيارة، ويقدم للسائق حزمة كبيرة في المساعدة على القيادة.

وجرى تطوير نظام المساعد الصوتي Hey Mercedes، الذي أصبح قادرا على إجراء المزيد من الحوار مع السيارة، ويمكن تنفيذ إجراءات معينة حتى دون كلمة التنشيط "Hey Mercedes"، وتشمل قبول مكالمة هاتفية أو عرض خريطة الملاحة.

ويمكن لـ "Hey Mercedes" الآن أن توضح أيضًا مكان مجموعة أدوات الإسعافات الأولية، أو كيفية توصيل هاتف ذكي عبر البلوتوث. كما يضمن النظام الجديد مستوى عال من الأمان، حيث يتم الجمع بين بصمات الأصابع والوجه والتعرف على الصوت، والذي يمكنك من عدم الوصول للإعدادات الخاصة بالسيارة إلا من خلال صاحبها فقط.

وجرى تطوير وظيفة التحذير من الخروج من الحارات، وتعمل الكاميرات على تعريف السائق حال أراد مغادرة الحارة، حال اقترب مستخدم طريق آخر في النقطة العمياء، إذ تصبح الإضاءة المحيطة النشطة جزءًا من نظام تحذير الخروج وتومض باللون الأحمر.

ويقوم نظام MBUX Interior Assist بالتحقق مما إذا كان مقعد الطفل متصل بشكل صحيح بمقعد الراكب الأمامي، كما يتم مراقبة مستوى انتباه السائق، وتحذير السائق من خلال مساعد الانتباه إذا كانت هناك علامات على نوم مصغر.