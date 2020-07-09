فض حفلي زفاف لمخالفتهما قرارات الحكومة وغلق مقهيين في كفر الشيخ

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات ليلية للتأكد من غلق المحلات التجارية والمقاهي في موعدها، كما نفذت حملات بالقرى للتأكد من عدم إقامة حفلات زفاف منعا للتجمعات وفق قرارات الحكومة.

وأسفرت الحملات عن فض حفل زفاف في قرية البحيري التابعة للوحدة المحلية بقرية برية لاصيفر في مركز سدي سالم، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث وردت معلومات لأحمد عبد المنعم حمادة، رئس القرية، بإقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرار الوزراء، فجرى التوجه للمكان وفض حفل الزفاف.

كما فضت الحملات حفل زفاف بإحدى قرى مركز الحامول، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، كما جرى غلق مقهيين بعاصمة كفر الشيخ، لمخالفتها قرار غلق المحلات والمقاهي، فيما قرر المحافظ، استبعاد رئيسي قريتين بسبب عدم إغلاق المحلات، مؤكدا على أنه لا تهاون في غلق المحلات بالمواعيد المقررة، وأنه سيجرى غلقها وتشميعها حال مخالفتها.