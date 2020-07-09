الإمام المتهم بقتل شقيقه في الشرقية يمثل الجريمة.. وتجديد حبسه 15 يوما

اصطحب فريق من نيابة مركز الزقازيق، وقوة أمنية من شرطة المركز مساء أمس، الإمام المتهم بقتل شقيقه في قرية بني شبل لتمثيل الجريمة فيما قررت النيابة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق باختفاء "إ.ع.ا" 33 عاما.

جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن "أ" 35 عاما إمام وخطيب - غير مقيد بالأوقاف - شقيق المجني عليه، وراء واقعة الاختفاء وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتل شقيقه بطعنات متفرقة، وإخفاء جثته في حفرة بشقة بمنزل تحت الإنشاء بسبب خلافات الميراث.

انتقلت قوة من الشرطة والنيابة إلى موقع الحادث، وجرى استخراج الجثمان بعد 13 يوما من دفنه "متحللة".

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.