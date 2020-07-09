فيديو.. لحظة فرحة صاحب محل الذهب بإعادة حقيبة مفقوداته بالدقهلية

رصدت كاميرات المراقبة في محل ذهب بقرية منشية البدوي مركز طلخا بالدقهلية، لحظة دخول سائق توك توك وزوجته على صاحب المحل لإعادة حقيبة ذهب إليه كانت مسروقة منه، وفرحة صاحب المحل الكبيرة بإعادة المفقودات.

وعبر صاحب المحل عن سعادته الكبيرة بعودة الحقيبة التي تحتوي على كمية كبيرة من الذهب بعضها يخص المحل، وجزء آخر تخص المواطنين حصل عليها المحل لإصلاحها، وفور استلام صاحب المحل للمفقودات أخرج مبلغ 5 آلاف جنيه وسلمهم للسائق مكافأة له على أمانته.

وطلبت زوجة السائق من صاحب المحل أن يفتح الحقيبة ويراجع الذهب الموجود به، مؤكدة أن يدها لم تلمسه وأنها فور علمها بأنه فقد الذهب أثناء التوجه لإصلاحه بمدينة المنصورة طلب زوجها الحضور معها لتسليمه.

وقال محمد صبري عبدالعزيز، سائق التوك توك، عندما وجدت الحقيبة ووجدت أن به ذهبا، انتظرت أن ينادي أحد في مكبرات الصوت عليه، ولم أسمع أحد، وتقابلت في صلاة المغرب مع أحد أقاربي، وحكيت له على ما حدث معي، فأكد أن محل حمدي فتوح أعلن أنه فقد كمية من الذهب، فعدت للبيت وأخذت الذهب، وسلمته لصاحبه.

وأضاف صبري لـ"الوطن"، أنا لم أفكر أبدا في أخذ الذهب لي ولم أفكر في ظروفي المادية الصعبة فأنا لدي قرض قدره 25 ألف جنيه، وأعمل لأسدده، وبي إصابة في ساقي منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تساقط الجلد منها، وتحتاج إلى عملية كبيرة ولا أستطيع على مصاريفها.

وقال صبري فتوح، صاحب المحل، إنني لم أفكر أبدا في تقديم شكوى بعد ضياع الذهب من العامل بالمحل فأنا أشهد له بالأمانة، واستعوضت ربنا، لكن كانت ثقتي كبيرة أن الذهب سيعود لي إذا عثر عليه أحد من أهل قريتي الطبيبين، ولأنه كله أمانات لدي أهالي البلد وكل دوري كان إصلاحه فقط.