"مش لاقي ابني".. ضبط عاطل استدرج سائق "توك توك" وتخلص منه خنقا بسوهاج

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص بغياب نجله (سائق توك توك) عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب واقعة غياب المذكور (عاطل ، له معلومات مسجلة).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وقرر قيامه بإستدراج المجنى عليه لقطعة أرض زراعية والتعدى عليه وحال قيام المجنى عليه مقاومته له قام بالإجهاز عليه وخنقه فأودى بحياته، وتم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجنى عليه، وكذا مركبة "التوك توك" خاصته .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.