إزالة مبنى خرساني مخالف 5 طوابق بشبين الكوم

شهد محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم وصفوت معوض رئيس حي شرق وعدد من القيادات الأمنية إزالة مبنى خرساني مكون من 5 أدوار مقام على مساحة 254م2 بشارع مصطفى كامل البحري بميت خاقان التابع لحي شرق شبين الكوم، وذلك لمخالفة المبنى للرسومات الهندسية والتعدي على خط التنظيم.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة 16 على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

جدير بالذكر أنه تم إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة أمس، خلال بدء أعمال الموجة الـ16، حيث تم تنفيذ 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 23 فدانا و16 قيراطا. كما تم تنفيذ 11 حالة تعد بمساحة 4522 م2 على أراض أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإستمرارا لتنفيذ الموجة الـ(16) والتي انطلقت أمس لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المباني المخالفة.