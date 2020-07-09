ارتفاع حالات الشفاء من كوورنا بالبحر الأحمر: 5 حالات فقط بحميات الغردقة

ارتفعت معدلات حالات الشفاء بين مصابي كورونا بمستشفيات البحر الأحمر، حيث لم يتبقى سوى خمسة حالات بمستشفى حميات الغردقة، وحالة واحدة بمستشفى رأس غارب المركزي وأربعة حالات بمستشفى سفاجا المركزي، ومثلهم بمستشفى القصير المركزي، وذلك منذ بدء العمل بهم كمستشفيات للعزل لاستقبال وعلاج مصابي كورونا طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن 321 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء، بمستشفيات مدن البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى كفاءة الطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات بمشاركة الطب الوقائي، مؤكدا أن فرق مخصصة تمر على المنازل لمتابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي وتوزيع العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.

وشدد مرعي، على المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا.