إزالة 4 عقارات بالتونسي وتسكين 10 أسر في بدر

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام والارتقاء بجميع أحياء المنطقة والتأكيد على أهمية التواجد الميداني الدائم للجميع وضرورة ترك المكاتب ومتابعة الأعمال بشكل مباشر حتى يتم التوصل إلى أعلى مستوى من الأداء.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات التطوير المتعلقة بإنشاء كوبري محور الحضارات بمنطقة التونسي، وإزالة العقارات المتعارضة مع خط سير الكوبري، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأشارت نائب المحافظ، خلال جولتها بحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي الخليفة، وسامية بكري سكرتير حي الخليفة، إلى إزالة 4 عقارات بمنطقة التونسي وتسكين 10 أسر في مدينة بدر، مؤكدة أنه جار استكمال أعمال الإزالات على مدار الأيام المقبلة لإخلاء كل ما يتعارض مع مسار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق حي الخليفة، وذلك بمعاونة قوات إنفاذ القانون وقسم شرطة الخليفة.