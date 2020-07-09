بالصور.. تطهير مصب رشاح الهدى بالمرج

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن حي المرج يشهد نشاطا مكثفا فيما يتعلق برفع كفاءة وتطهير مصب رشاح الهدى، مشيرا إلى أن هذا الملف يشهد تعاونا وتنسيقا مستمرين بين أجهزة الحي وشركة الصرف الصحي.

ونوه المحافظ، في تصريحات إلى أنه تم اليوم إطلاق إشارة البدء لتطهير مصب مدينة الهدى بكفر أبو صير بالرشاح، والذي كان يتسبب في إغراق منازل مدينة الهدى بمياه الصرف الصحي، ما يهدد صحة المواطنين، مؤكدا أنه يتابع يوميا جهود أجهزة الحي وشركة الصرف الصحي لتطهير مصرف البلبيسي ورفع أطنان من المخلفات التي تشكل خطرا داهما على صحة المواطن وتشوه المظهر الحضاري للحي.