تنفيذ 14 قرار إزالة و15 حالة فورية تعديات على الأراضي بالغردقة

تمكنت أجهزة مدينة الغردقة، اليوم الخميس، من تنفيذ 14 قرار إزالة و15 حالة فورية بمساحة أكثر من سبعة آلاف متر ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات بعدة مناطق بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي وشرطة مرافق البحر الأحمر برئاسة العقيد محمد جاد رئيس شرطة المرافق وقوات الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، وذلك بناء على قرارات صادرة من محافظ البحر الأحمر.

كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

كشفت محافظ البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ 79 حالة إزالة متنوعة بين قرارت صادرة من محافظ البحر الأحمر وحالات فورية، وذلك منذ بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات منذ أمس باستخدام معدات مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع شرطة المرافق مديرية أمن البحر الأحمر في عدد من المناطق المتعدي عليها على أملاك الدولة في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.