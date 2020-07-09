"الصحة العالمية": كورونا خارج السيطرة في أنحاء العالم ويزداد سوءا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّ فيروس كورونا خارج السيطرة في معظم أنحاء العالم، ويزداد سوءا، حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ذكر أنَّ القارة سجّلت رقمًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليون حالة.

وأعربت المنظمة -في تقرير الأربعاء- عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلدان أفريقية عدة.

وأكّدت أنَّه في أقل من 5 أشهر أودى الفيروس بحياة نحو 11 ألفًا و959 شخصًا ليتجاوز عدد ضحايا كورونا نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس إيبولا، الذي بلغ 11 ألفا و308 أشخاص خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.