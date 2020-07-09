صيحات الصحة العالمية تتوالى: الفيروس خارج السيطرة ويزداد سوءا

مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس تحذيراتها من خطورة هذا الوباء؛ الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، لا بل يزداد سوءا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما دعا إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلاً "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة"

أتى ذلك، بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الأممية التي تعرضت لانتقادات دولية شديدة، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء، سيتم تطوير اختصاصاتها بالتشاور مع الدول الأعضاء، من أجل تقييم التعامل مع وباء كوفيد-19.