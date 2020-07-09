المرشحون المحتملون لـ"الشيوخ" بالبحر الأحمر يخضعون لجلسة تحليل نفسي

يخضع المرشحون المحتملون لمجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر لجلسة نفسية أمام أخصائي الطب النفسي والعصبي بالقوميسون الطبي، بمستشفى الغردقة العام، لمعرفة الميول الشخصية والثبات الانفعالي لكل منهم، ضمن شروط التقدم بأوراق الترشح.

وكشف الدكتور محمد النجار أخصائي الأمراض النفسية والعصبية بالقوميسون الطبي بالغردقة لـ"الوطن"، أن الجلسة تستغرق مابين 15 إلى 20 دقيقة، للتأكد من عدم وجود أعراض ظاهرة لأمراض نفسية، مشيرًا إلى إجراء اختبار للثبات الانفعالي ورد الفعل لدى المرشح المحتمل، وعما إذا كان لديه ميول شخصية، كما يتم ارسال عينة دم للمعامل للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر مقرين لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، الأول بمقر مستشفى الغردقة العام، والثاني بمستشفي رأس غارب المركزي.