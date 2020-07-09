قصة شاب ذبح والده في إمبابة وحكاية "الدين الجديد": أنا ربكم الأعلى

بعد مرور 24 شهرا، أسدل الستار على جريمة بشعة هزت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث أقدم شاب على ذبح والده مرددا "أنا ربكم الأعلى.. أنا ربكم الأعلى".

واليوم قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "محمد.م"، بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل والده عمداً، بزعم أن والده كافر وأنه مدعي الألوهية.

وكشفت تفاصيل القضية رقم 141797 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1088 كلي شمال الجيزة جنايات إمبابة، عن أن المتهم "محمد.م"، ادعى أنه رسول جديد، ويدعي لدين جديد، واعترف بأنه قتل والده بعد رؤية منام أن والده كافر ويخطط لقتله، فأعد مخططا لقتل والده، ونفذ جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

أنا المهدي المنتظر

ذكرت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وقت ارتكاب الواقعة، أن لعبة الحوت الأزرق سبب الجريمة، إلا أن التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، بينت أن الشاب المشتبه فيه بارتكاب الجريمة، يعاني من مرض نفسي، وخضع للعلاج في عدد من المصحات، وأنه "يدعي الألوهية" ويردد عبارات في المنطقة التي يقطن بها باستمرار مثل: "أنا ربكم الأعلى.. أنا المهدي المنتظر".

تحريات وتحقيقات نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت عن أن تفاصيل الواقعة، بدأت من قبل جهات التحقيق بورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة، يفيد تلقي إخطارا من أهالي سكان شارع أبو جابر، بمنطقة إمبابة بوقوع جريمة قتل.

طعنة في رقبة الأب

وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة إلى موقع البلاغ، وأفادت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين كل من موظف، 64 سنة، وبين نجله، 32 سنة، عاطل، بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها الابن سكينا من مطبخ الشقة وسدد طعنة في رقبة والده، و4 طعنات في مختلف أنحاء جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرها المستشار رئيس نيابة إمبابة، أن المتهم يعاني من مرض نفسي ويتلقى علاجًا بإحدى المصحات، وفرَّ هاربًا عقب ارتكابه الجريمة.

القبض على المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، أُلقي القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.