توزيع وسائل الوقاية من كورونا على لجان الثانوية الأزهرية بالأقصر

وزعة إدارة التوريدات بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم، الدفعة الثانية من وسائل الوقاية للحماية من فيروس كورونا المستجد على 21 لجنة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وتشمل وسائل الحماية التي وُزعت على اللجان كمامات وقفازات وكحول وجل معقم وكلور وديتول و"فينيك" للتطهير.

وشدد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على رؤساء اللجان اتخاذ أقصى درجات الحماية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير اليومي لمقار اللجان، حتى تنتهي الامتحانات على خير.