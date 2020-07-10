حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم عدد كبير بعلم الأبراج ومعرفة الصفات الخاصة بكل برج على حدى، كما يحرصون على معرفة الحظ اليومي الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن خططك وتجنب الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل وترى الأمور بصورة أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعدك بالتوافق مع من تحب، والمريخ يفتح أمامك آفاقا جديدة وتستمع لوجهات نظر عديدة، فقط تأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتناغم مع الشمس ويمنحك اليوم طاقة أخاذة ويعدك بوقت رائع للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع نبتون في برجك ويدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.